США считают незаконным запланированный референдум по переименованию Южной Осетии

PanARMENIAN.Net - Вашингтон осуждает решение властей мятежного грузинского региона Южная Осетия провести 9 апреля референдум по смене его названия на «Республику Южная Осетия - Алания» и «президентские выборы». Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Госдепартамента США.

«США полностью поддерживают территориальную целостность Грузии и ее суверенитет в пределах международно признанных границ», - подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер, пишет Deutsche Welle.

Кроме того, американские власти не признают «результаты незаконных выборов, проведенных в Абхазии 12 и 26 марта», отмечается в документе. Речь идет о голосовании по избранию депутатов абхазского парламента.

В Вашингтоне подчеркивают, что «незаконные выборы» и референдум проводятся «на территории Грузии без согласия грузинского правительства». При этом оба «региона являются неотъемлемой частью Грузии», отмечают в Госдепе.

Выборы президента Южной Осетии пройдут 9 апреля. За пост главы республики будут бороться три кандидата: действующий президент Леонид Тибилов, председатель парламента, лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов и сотрудник комитета госбезопасности республики Алан Гаглоев. В этот же день пройдет референдум по переименованию республики в Государство Алания.