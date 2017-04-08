ФИФА собирается инвестировать около $2 млрд в ЧМ-2018

PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) намерена инвестировать в проведение чемпионата мира 2018 года $1.948 млрд.

Согласно информации, $400 млн из этой суммы в качестве призовых получат сборные – участницы турнира, а $241 млн будут вложены в производство телевизионного контента, передает «Газета.Ру».

Еще $209 млн выплатят клубам, игроки которых будут участвовать в мундиале, а финансирование организационного комитета «Россия-2018» обойдется ФИФА в $99 млн.

Чемпионат мира – 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.