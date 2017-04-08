ФИФА собирается инвестировать около $2 млрд в ЧМ-2018
8 апреля 2017 - 15:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) намерена инвестировать в проведение чемпионата мира 2018 года $1.948 млрд.
Согласно информации, $400 млн из этой суммы в качестве призовых получат сборные – участницы турнира, а $241 млн будут вложены в производство телевизионного контента, передает «Газета.Ру».
Еще $209 млн выплатят клубам, игроки которых будут участвовать в мундиале, а финансирование организационного комитета «Россия-2018» обойдется ФИФА в $99 млн.
Чемпионат мира – 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Самое значимое
В хорватском городе Сплит на продолжащем чемпионате Европы по тяжелой атлетике в женском первенстве в весовой категории 75 кг выступила Сона Погосян.
Армянская спортсменка взяла верх над соперницами из Австралии, США, Египта и Швейцарии и войдя в восьмерку сильнейших. В 1/4 финала Эмма Погосова уступила Кэтрин Никсон из США.
Нападающий сборной Армении Геворк Казарян, травмированный во время мачта с Казахстаном, которому вскоре будет сделана операция на мениске, более 6 месяцев не сможет выйти на поле.
«Я увидел Мхитаряна впервые во время тренировки перед началом сезона и сразу же подумал, что он станет прекрасным игроком»,- сказал Каррик
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
С начала 2017 года в Армении создано 1800 рабочих мест С начала 2017 года в Армении создано 1 800 новых рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министру Армении Карену Карапетяну министр экономразвития и инвестиций Сурен Караян, представляя отчёт министерства.
В США сотни тысяч человек вышли на акции протеста против ракетного удара по Сирии Демонстранты собрались у небоскреба Trump Tower на Манхэттене, а также на площади Юнион-сквер. Они выкрикивали антивоенные лозунги
Полиция рассказала подробности о стокгольмском терористе Полиция Швеции подтвердила личность задержанного по подозрению в теракте, совершенном 7 апреля в центре Стокгольма.
Глава МИД Британии за день до поездки отменил свой визит в Москву Джонсон уточнил, что в его приезде нет необходимости, поскольку позицию западных стран по ближневосточному урегулированию до российских властей донесет в ходе своего визита госсекретарь США Рекс Тиллерсон