Кипрский парламент призвал международное сообщество признать Геноцид армян
8 апреля 2017 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Кипра в преддверии 102-й годовщины Геноцида армян в Османской империи призвал международное сообщество признать Геноцид армян.
Председатель парламента Кипра Димитрис Силлурис в начале заседания отметил, что в Османской империи в отношении армян была проведена политика этнических чисток, и, несмотря на то, что уже прошло более 100 лет после Геноцида армян, Турция продолжает отрицать его, передает Panorama.am со ссылкой на Ermenihaber.am.
Силлурис напомнил, что Кипр одним из первых в мире признал и осудил Геноцид армян, а в 1990 году парламент Кипра единогласно признал 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида. Парламент утвердил также законопроект о криминализации отрицания геноцидов, преступлений против человечества.
В свою очередь, другой парламентарий – Вардгес Магтесян – в своем выступлении в парламенте Кипра отметил: «Вот уже более 100 лет мы ищем не мести, а справедливости. Мы хотим, чтобы исторические реалии, связанные с этой трагедией, были безоговорочно приняты».
Самое значимое
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
С начала 2017 года в Армении создано 1800 рабочих мест С начала 2017 года в Армении создано 1 800 новых рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министру Армении Карену Карапетяну министр экономразвития и инвестиций Сурен Караян, представляя отчёт министерства.
В США сотни тысяч человек вышли на акции протеста против ракетного удара по Сирии Демонстранты собрались у небоскреба Trump Tower на Манхэттене, а также на площади Юнион-сквер. Они выкрикивали антивоенные лозунги
Полиция рассказала подробности о стокгольмском терористе Полиция Швеции подтвердила личность задержанного по подозрению в теракте, совершенном 7 апреля в центре Стокгольма.
Глава МИД Британии за день до поездки отменил свой визит в Москву Джонсон уточнил, что в его приезде нет необходимости, поскольку позицию западных стран по ближневосточному урегулированию до российских властей донесет в ходе своего визита госсекретарь США Рекс Тиллерсон