Кипрский парламент призвал международное сообщество признать Геноцид армян

PanARMENIAN.Net - Парламент Кипра в преддверии 102-й годовщины Геноцида армян в Османской империи призвал международное сообщество признать Геноцид армян.

Председатель парламента Кипра Димитрис Силлурис в начале заседания отметил, что в Османской империи в отношении армян была проведена политика этнических чисток, и, несмотря на то, что уже прошло более 100 лет после Геноцида армян, Турция продолжает отрицать его, передает Panorama.am со ссылкой на Ermenihaber.am.

Силлурис напомнил, что Кипр одним из первых в мире признал и осудил Геноцид армян, а в 1990 году парламент Кипра единогласно признал 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида. Парламент утвердил также законопроект о криминализации отрицания геноцидов, преступлений против человечества.

В свою очередь, другой парламентарий – Вардгес Магтесян – в своем выступлении в парламенте Кипра отметил: «Вот уже более 100 лет мы ищем не мести, а справедливости. Мы хотим, чтобы исторические реалии, связанные с этой трагедией, были безоговорочно приняты».