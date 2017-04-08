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Террористы ИГ убили 50 жителей Мосула, пытавшихся покинуть подконтрольные им кварталы

Террористы ИГ убили 50 жителей Мосула, пытавшихся покинуть подконтрольные им кварталы
8 апреля 2017 - 16:17 AMT

PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 50 иракцев стали жертвами расправы террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) за попытку покинуть подконтрольные боевикам районы Мосула.

По его информации, В ночь на 8 апреля тысячи иракских семей попытались вырваться из окружения ИГ в районах Рас-эль-Джадда и Эль-Мушахада в старой части Мосула в освобожденные от радикалов кварталы. Многим из них удалось спастись, однако порядка 50 человек были схвачены и убиты. Тела погибших боевики оставили на центральных улицах для устрашения желающих покинуть город, передает ТАСС со ссылкой на Shafaq News.

Под контролем террористов, по последним данным, остается около трети западных кварталов Мосула. По оценкам ООН, около 500 тыс. гражданских лиц не могут покинуть город из-за продолжающихся боевых действий. Террористы, число которых не превышает 1 тыс. человек, используют иракцев в качестве живого щита, что мешает продвижению правительственных сил вглубь города.

Кампания по освобождению Мосула - второго по величине города Ирака и главного оплота ИГ в стране - началась 17 октября прошлого года. За время операции под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул и вытеснить экстремистов из ряда западных кварталов. В уличных боях с террористами задействован армейский спецназ, федеральная полиция и подразделения быстрого реагирования.

Ссылки по теме:
ТАСС: Боевики ИГ убили 50 жителей Мосула, пытавшихся покинуть подконтрольные им кварталы
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