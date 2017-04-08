Террористы ИГ убили 50 жителей Мосула, пытавшихся покинуть подконтрольные им кварталы
8 апреля 2017 - 16:17 AMT
PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 50 иракцев стали жертвами расправы террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) за попытку покинуть подконтрольные боевикам районы Мосула.
По его информации, В ночь на 8 апреля тысячи иракских семей попытались вырваться из окружения ИГ в районах Рас-эль-Джадда и Эль-Мушахада в старой части Мосула в освобожденные от радикалов кварталы. Многим из них удалось спастись, однако порядка 50 человек были схвачены и убиты. Тела погибших боевики оставили на центральных улицах для устрашения желающих покинуть город, передает ТАСС со ссылкой на Shafaq News.
Под контролем террористов, по последним данным, остается около трети западных кварталов Мосула. По оценкам ООН, около 500 тыс. гражданских лиц не могут покинуть город из-за продолжающихся боевых действий. Террористы, число которых не превышает 1 тыс. человек, используют иракцев в качестве живого щита, что мешает продвижению правительственных сил вглубь города.
Кампания по освобождению Мосула - второго по величине города Ирака и главного оплота ИГ в стране - началась 17 октября прошлого года. За время операции под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул и вытеснить экстремистов из ряда западных кварталов. В уличных боях с террористами задействован армейский спецназ, федеральная полиция и подразделения быстрого реагирования.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
С начала 2017 года в Армении создано 1800 рабочих мест С начала 2017 года в Армении создано 1 800 новых рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министру Армении Карену Карапетяну министр экономразвития и инвестиций Сурен Караян, представляя отчёт министерства.
Блок «Оганян-Раффи-Осканян» не будет участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана Блок «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО) принял решение не участвовать в предстоящих 14 мая выборах в Совет старейшин Еревана.
В Лондоне с 2001 года закрыли 500 церквей и открыли более 400 мечетей В то же время в последние годы в британской столице открылось 423 мечети и исламских центра, действует сто шариатских судов
Заруи Постанджян выдвигается в качестве кандидата в мэры Еревана Возглавляемая Заруи Постанджян партия «Страна абрикоса» распространила заявление, сообщив об участии в предстоящих 14 мая выборах в Совет старейшин Еревана.