В Лондоне с 2001 года закрыли 500 церквей и открыли более 400 мечетей

PanARMENIAN.Net - 500 церквей разных христианских конфессий были закрыты в Лондоне с 2001 года. Об этом сообщают специалисты американского аналитического центра «Институт Гейтстоуна».

В то же время в последние годы в британской столице открылось 423 мечети и исламских центра, действует сто шариатских судов, пишет «Интерфакс».

«Британские мультикультуралисты подпитывают исламский фундаментализм. Лондонистан с его 423 мечетями построен на унылых руинах английского христианства», - констатировали в центре.

По словам исследователей, Британия «все больше и больше приобретает исламское лицо».

При этом в мечети в ряде случаев превращают бывшие церкви, растет число коренных британцев, принимающих ислам, отмечают они.

Ислам в Великобритании является второй по численности приверженцев религией. По переписи населения 2011 года количество мусульман, проживающих в Соединенном Королевстве достигло 2.7 млн или 4,8 % от общей численности населения. В период между 2001 и 2009 годами ислам был второй из самых быстрорастущих религией в Великобритании. Первая мечеть в Лондоне появилась в 1924 году. Растущее число мусульман привело к созданию к 2007 году более 1500 мечетей.