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Блок «Оганян-Раффи-Осканян» не будет участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана

Блок «Оганян-Раффи-Осканян» не будет участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана
8 апреля 2017 - 16:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Блок «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО) принял решение не участвовать в предстоящих 14 мая выборах в Совет старейшин Еревана. Об этом сообщает пресс-служба ОРО.

Ранее стало известно, что Армянская Революционная Федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) и партия «Армянское возрождение» приняли решение не участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана.

Выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 14 мая.

Агиткампания к выборам в Совет старейшин Еревана пройдет с 21 апреля по 12 мая 2017 года.

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