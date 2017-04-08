Глава МИД Британии за день до поездки отменил свой визит в Москву
8 апреля 2017 - 17:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Москву. Как сообщает внешнеполитическое ведомство Соединенного королевства, причиной такого решения стало обострение ситуации в Сирии.
Джонсон уточнил, что в его приезде нет необходимости, поскольку позицию западных стран по ближневосточному урегулированию до российских властей донесет в ходе своего визита госсекретарь США Рекс Тиллерсон, пишет «Ъ».
Глава МИД Великобритании также заявил, что «сожалеет о продолжающейся даже после химической атаки поддержке Россией режима Башара Асада». Джонсон рассказал о продолжающейся международной работе по формированию «политического решения» вооруженного конфликта в Сирии.
Визит Бориса Джонсона был запланирован на 10 апреля. Приезд госсекретаря США состоится 11—12 апреля. В ходе визита, как ожидается, господин Тиллерсон проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также, возможно, встретится с российской оппозицией.
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