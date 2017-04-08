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Глава МИД Британии за день до поездки отменил свой визит в Москву

Глава МИД Британии за день до поездки отменил свой визит в Москву
8 апреля 2017 - 17:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Москву. Как сообщает внешнеполитическое ведомство Соединенного королевства, причиной такого решения стало обострение ситуации в Сирии.

Джонсон уточнил, что в его приезде нет необходимости, поскольку позицию западных стран по ближневосточному урегулированию до российских властей донесет в ходе своего визита госсекретарь США Рекс Тиллерсон, пишет «Ъ».

Глава МИД Великобритании также заявил, что «сожалеет о продолжающейся даже после химической атаки поддержке Россией режима Башара Асада». Джонсон рассказал о продолжающейся международной работе по формированию «политического решения» вооруженного конфликта в Сирии.

Визит Бориса Джонсона был запланирован на 10 апреля. Приезд госсекретаря США состоится 11—12 апреля. В ходе визита, как ожидается, господин Тиллерсон проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также, возможно, встретится с российской оппозицией.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Борис Джонсон отменил визит в Россию
The Telegraph. Boris Johnson cancels Russia trip just hours before take-off after US air strike on Syria
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