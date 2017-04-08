// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Полиция рассказала подробности о стокгольмском терористе

Полиция рассказала подробности о стокгольмском терористе
8 апреля 2017 - 17:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Полиция Швеции подтвердила личность задержанного по подозрению в теракте, совершенном 7 апреля в центре Стокгольма. Об этом сказал глава полицейского управления Швеции Дан Элиассон на встрече с журналистами.

«Мы знаем, что задержанный из Узбекистана и ему 39 лет», — сказал Элиассон.

Полиция вечером 7 апреля задержала мужчину по делу о теракте. Рано утром 8 апреля стало известно, что его задержание продлено. Ранее не исключалось, что именно он и был водителем грузовика. СМИ сообщали, что задержанному 39 лет и он из Узбекистана. Элиассон подтвердиол эту информацию.

«У нас нет подозрений, что мы задержали не того подозреваемого», — сказал Дан Элиассон.

По неподтвержденным в полиции данным, во время обыска в грузовике в сумке обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство.

«Полиция обнаружила предмет в грузовике и занимается его анализом, подтвердить, что это взрывное устройство или другое взрывоопасное вещество, полиция пока не может в ожидании анализа», — сказал он на встрече с журналистами, передает РИА Новости.

7 апреля в 14.53 местного времени (16.53 по ереванскому времени) на высокой скорости грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. В результате наезда грузовика погибли четыре человека.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Полиция рассказала о задержанном после теракта в Стокгольме мужчине
 Самое значимое
Посол Израиля вызван в МИД РФ из-за авиаударов в районе ПальмирыПосол Израиля вызван в МИД РФ из-за авиаударов в районе Пальмиры
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Протурецкие хакеры разместили свастику и видео с Эрдоганом в Twitter-аккаунтах ряда организацийПротурецкие хакеры разместили свастику и видео с Эрдоганом в Twitter-аккаунтах ряда организаций
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Amnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человекAmnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человек
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
СМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млнСМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млн
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
 Статьи
Да будет свет

Главные научные события марта

 Самое читаемое в разделе
Ученые: Пауки при желании смогли бы съесть всех людей на Земле всего за год
Организаторы «Евровидения-2017» опровергли слова о санкциях в отношении Украины
ООН предложила способ превращения сточной воды в питьевую
СМИ: Хиллари Клинтон имела доступ к секретным данным после ухода с поста госсекретаря
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
С начала 2017 года в Армении создано 1800 рабочих мест С начала 2017 года в Армении создано 1 800 новых рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министру Армении Карену Карапетяну министр экономразвития и инвестиций Сурен Караян, представляя отчёт министерства.
Блок «Оганян-Раффи-Осканян» не будет участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана Блок «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО) принял решение не участвовать в предстоящих 14 мая выборах в Совет старейшин Еревана.
Террористы ИГ убили 50 жителей Мосула, пытавшихся покинуть подконтрольные им кварталы По меньшей мере 50 иракцев стали жертвами расправы террористической группировки «Исламское государство» за попытку покинуть подконтрольные боевикам районы Мосула.
Заруи Постанджян выдвигается в качестве кандидата в мэры Еревана Возглавляемая Заруи Постанджян партия «Страна абрикоса» распространила заявление, сообщив об участии в предстоящих 14 мая выборах в Совет старейшин Еревана.