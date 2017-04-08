Полиция рассказала подробности о стокгольмском терористе
8 апреля 2017 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Швеции подтвердила личность задержанного по подозрению в теракте, совершенном 7 апреля в центре Стокгольма. Об этом сказал глава полицейского управления Швеции Дан Элиассон на встрече с журналистами.
«Мы знаем, что задержанный из Узбекистана и ему 39 лет», — сказал Элиассон.
Полиция вечером 7 апреля задержала мужчину по делу о теракте. Рано утром 8 апреля стало известно, что его задержание продлено. Ранее не исключалось, что именно он и был водителем грузовика. СМИ сообщали, что задержанному 39 лет и он из Узбекистана. Элиассон подтвердиол эту информацию.
«У нас нет подозрений, что мы задержали не того подозреваемого», — сказал Дан Элиассон.
По неподтвержденным в полиции данным, во время обыска в грузовике в сумке обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство.
«Полиция обнаружила предмет в грузовике и занимается его анализом, подтвердить, что это взрывное устройство или другое взрывоопасное вещество, полиция пока не может в ожидании анализа», — сказал он на встрече с журналистами, передает РИА Новости.
7 апреля в 14.53 местного времени (16.53 по ереванскому времени) на высокой скорости грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. В результате наезда грузовика погибли четыре человека.
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