Армянские тяжелоатлеты вернулись с ЧЕ: Мы знали, что едем за медалями

PanARMENIAN.Net - Армянский штангист Симон Мартиросян, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Хорватии, посвятил свою победу всему армянскому народу. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении.

«Мы знали, что едем за золотой медалью. Чемпионат Европы мы рассматривали, как возможность улучшить результаты и хорошо выступить на первенстве мира», - заявил Мартиросян по прибытии в ереванский аэропорт «Звартноц».

Спортсмен рассказал, что ехал в хорватский Сплит за чемпионским титулом.

«Отсутствие конкуренции мне не мешало, наоборот, помогало спокойно делать свое дело. Рад за Гора Минасяна и Рубена Алексаняна, которые тоже смогли выполнить поставленную задачу», - сказал он.

На первенстве супертяжеловес Гор Минасян получил серебряную медаль, а Рубен Алексанян – «бронзу».

Мартиросян отметил, что армянская команда состояла из шести тяжелоатлетов, результаты которых, тем не менее, позволили Армении занять 6-е место в общекомандном зачете.

«Моя молодость обязывает продолжать показывать еще более высокие результаты. Секрет успеха состоит в том, чтобы слушать тренеров, соблюдать режим и упорно трудиться», - подчеркнул Мартиросян.