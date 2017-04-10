Армянские тяжелоатлеты вернулись с ЧЕ: Мы знали, что едем за медалями
10 апреля 2017 - 15:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский штангист Симон Мартиросян, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Хорватии, посвятил свою победу всему армянскому народу. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении.
«Мы знали, что едем за золотой медалью. Чемпионат Европы мы рассматривали, как возможность улучшить результаты и хорошо выступить на первенстве мира», - заявил Мартиросян по прибытии в ереванский аэропорт «Звартноц».
Спортсмен рассказал, что ехал в хорватский Сплит за чемпионским титулом.
«Отсутствие конкуренции мне не мешало, наоборот, помогало спокойно делать свое дело. Рад за Гора Минасяна и Рубена Алексаняна, которые тоже смогли выполнить поставленную задачу», - сказал он.
На первенстве супертяжеловес Гор Минасян получил серебряную медаль, а Рубен Алексанян – «бронзу».
Мартиросян отметил, что армянская команда состояла из шести тяжелоатлетов, результаты которых, тем не менее, позволили Армении занять 6-е место в общекомандном зачете.
«Моя молодость обязывает продолжать показывать еще более высокие результаты. Секрет успеха состоит в том, чтобы слушать тренеров, соблюдать режим и упорно трудиться», - подчеркнул Мартиросян.
Photo: Armnoc
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Армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян стал чемпионом Европы в весовой категории 150 кг.
В хорватском городе Сплит на продолжащем чемпионате Европы по тяжелой атлетике в женском первенстве в весовой категории 75 кг выступила Сона Погосян.
Армянская спортсменка взяла верх над соперницами из Австралии, США, Египта и Швейцарии и войдя в восьмерку сильнейших. В 1/4 финала Эмма Погосова уступила Кэтрин Никсон из США.
Нападающий сборной Армении Геворк Казарян, травмированный во время мачта с Казахстаном, которому вскоре будет сделана операция на мениске, более 6 месяцев не сможет выйти на поле.
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