Пущенная с Синайского полуострова ракета упала на юге Израиля

PanARMENIAN.Net - Ракета, выпущенная из приграничных районов Египта, разорвалась на юге Израиля, информации о пострадавших не поступало, сообщила израильская армия.

Местные интернет-СМИ публикуют фотографии снаряда, попавшего, по их данным, в теплицу для выращивания помидоров в пустыне Негев.

«Ракета была выпущена с Синайского полуострова и упала на территории регионального совета Эшколь. Информации о пострадавших не поступало», — сказано в пресс-релизе военных, передает РИА Новости.

Израиль 11 апреля закрыл сухопутную границу с Египтом для выезда своих граждан, объявив об угрозе терактов против туристов на Синайском полуострове.