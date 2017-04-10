// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Армении стартовала программа ЕС по укреплению потенциала гражданского общества

В Армении стартовала программа ЕС по укреплению потенциала гражданского общества
10 апреля 2017 - 15:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Европейский союз начинает осуществление в Армении грантовой программы стоимостью в 1.5 млн евро, направленной на укрепление потенциала гражданского общества. Об этом 10 апреля заявил журналистам глава делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальский.

«Мы стремимся укрепить потенциал гражданского общества, в частности, для мониторинга программ Евросоюза, осуществляемых в Армении, в том числе, эффективной реализации проектов бюджетного содействия», - сказал Свитальский.

По его словам, другим направлением грантовой программы будет поддержка проектов, стимулирующих здоровый образ жизни, здоровое питание, охрану окружающей среды, совершенствование транспортной сферы и повышение качества жизни.

«Третья наша цель - укрепление гражданского общества посредством диверсификации его финансовых источников, например, сбора средств, краудфандинговых акций, социального предпринимательства», - сказал Свитальский.

Он добавил, что программа предусматривает предоставление субгрантов третьим лицам, в частности небольшим областным НКО.

По словам главы делегации, ЕС ищет инновационные проекты, которые сделают Армению более здоровой, обеспеченной, чистой и стабильной.

Программа «Укрепление гражданского общества Армении» стоимостью 1.5 млн евро является частью крупного проекта в 4.4 млн евро, вторая часть которого (2.9 млн евро) будет представлена 11 апеля в Гюмри.

Ссылки по теме:
Newsarmenia: Программа Евросоюза по укреплению потенциала гражданского общества стартует в Армении
 Самое значимое
Армянский Горис провозглашен культурной столицей СНГ 2018 годаАрмянский Горис провозглашен культурной столицей СНГ 2018 года
Армянский город Горис провозглашен культурной столицей СНГ 2018 года. Соответствующий проект решения был одобрен на заседании Совета глав МИД СНГ в Ташкенте 7 апреля.
В Армении выпустят почтовую марку с изображением первого лауреата премии «Аврора»В Армении выпустят почтовую марку с изображением первого лауреата премии «Аврора»
На марке будет изображена лауреат первой премии «Аврора» Маргерит Баранкитс. Выпуск марки и церемония введения ее в обращение приурочены к проведению особых мероприятий премии «Аврора» – 2017
Полиция усилила контроль в ереванском метро после теракта в ПетербургеПолиция усилила контроль в ереванском метро после теракта в Петербурге
В ереванском метрополитене усилен режим контроля: осматриваются сумки и рюкзаки подозрительных граждан, осуществляется контроль за камерами видеонаблюдения.
Предварительные итоги выборов в Армении: РПА - 49.15%, блок «Царукян» - 27.37%, блок «ЕЛК» - 7.78%Предварительные итоги выборов в Армении: РПА - 49.15%, блок «Царукян» - 27.37%, блок «ЕЛК» - 7.78%
По итогам предварительных подсчетов голосов, в парламент Армении проходят 4 политические силы
Partner news
 Статьи
Нельзя лишать хлеба «Хлеб приносящего»

Кем являются демонстранты, проводящие сидячую забастовку в защиту Артура Саркисяна

 Самое читаемое в разделе
Армения занимает 114 место в рейтинге богатейших и беднейших стран мира по версии Global Finance
В Ереване появится этнический квартал «Ной»
В Армении арестован экс-командующий Армией обороны НКР Самвел Бабаян
Сторонники Артура Саркисяна проводят шествие по улицам Еревана
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Экономика
 Последние новости
Высокопоставленный главарь ИГ ликвидирован в Афганистане «Был убит один из высокопоставленных главарей ИГ Кари Шер Мухаммед, известный под прозвищем «лев», а также трое сопровождавших его охранников», - написал губернатор Мохаммад Захир Вахдат на своей странице в Facebook
Впервые за 200 лет Скотланд-Ярд возглавила женщина В числе ее важнейших задач во главе Скотланд-Ярда, располагающего бюджетом в более чем 3 миллиарда фунтов в год, будет укрепление безопасности в мегаполисе, недавно вновь ставшем целью террористов
Известны подробности о сроках выхода и цене флагмана Nokia 9 По данным источника, HMD может представить Nokia 9 только в третьем квартале 2017 года. Анонс ожидается в конце июля-начале августа, а старт продаж — ближе к концу третьего квартала или даже позднее
Опрос: Рейтинг одобрения Трампа резко вырос после удара по Сирии Рейтинг одобрения работы американского президента Дональда Трампа существенно увеличился после принятого им решения нанести авиаудар по аэродрому в Сирии.