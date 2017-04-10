В Армении стартовала программа ЕС по укреплению потенциала гражданского общества
10 апреля 2017 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский союз начинает осуществление в Армении грантовой программы стоимостью в 1.5 млн евро, направленной на укрепление потенциала гражданского общества. Об этом 10 апреля заявил журналистам глава делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальский.
«Мы стремимся укрепить потенциал гражданского общества, в частности, для мониторинга программ Евросоюза, осуществляемых в Армении, в том числе, эффективной реализации проектов бюджетного содействия», - сказал Свитальский.
По его словам, другим направлением грантовой программы будет поддержка проектов, стимулирующих здоровый образ жизни, здоровое питание, охрану окружающей среды, совершенствование транспортной сферы и повышение качества жизни.
«Третья наша цель - укрепление гражданского общества посредством диверсификации его финансовых источников, например, сбора средств, краудфандинговых акций, социального предпринимательства», - сказал Свитальский.
Он добавил, что программа предусматривает предоставление субгрантов третьим лицам, в частности небольшим областным НКО.
По словам главы делегации, ЕС ищет инновационные проекты, которые сделают Армению более здоровой, обеспеченной, чистой и стабильной.
Программа «Укрепление гражданского общества Армении» стоимостью 1.5 млн евро является частью крупного проекта в 4.4 млн евро, вторая часть которого (2.9 млн евро) будет представлена 11 апеля в Гюмри.
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