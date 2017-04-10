В iPhone 8 будет возможность замены разъема для наушников

PanARMENIAN.Net - Компания Apple встроит в новый iPhone Smart Connector, который позволит подключать к смартфону различные аксессуары.

Через Smart Connector можно будет подключить очки виртуальной или дополненной реальности, наушники и другие гаджеты. Помимо этого, коннектор может быть использован для беспроводной зарядки.

Впервые Smart Connector появился в iPad Pro и был необходим для подключения беспроводной клавиатуры. О появлении этого порта в смартфонах Apple инсайдеры рассказывали еще перед выходом iPhone 7, передает Lenta.ru.

Помимо этого, судя по последним патентам компании, iPhone 8 получит корпус из «жидкого металла».

«Жидкий металл», как материал является особым сплавом циркония, титана, никеля, меди и других металлов и по своей структуре больше напоминает стекло. При этом он довольно прочный, устойчив к коррозии и обладает высокой износостойкостью. Также сплав может «регенерировать» и скрывать мелкие царапины.