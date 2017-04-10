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Армянские шахматистки примут участие в личном первенстве Европы

Армянские шахматистки примут участие в личном первенстве Европы
10 апреля 2017 - 16:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Три армянские шахматистки примут участие в личном первенстве Европы по шахматам среди женщин.

Первенство стартует 11 апреля в Риге, сообщает chess.am.

Армению на турнире представят шахматистки Элина Даниелян, Лилит Мкртчян и Мария Геворкян.

Общее число участниц - 146 человек, турнир продлится до 22 апреля.Призовой фонд первенства составляет 75 тыс евро, из которых 12 тыс евро получит победительница.

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