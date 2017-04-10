В России возможно разрешат выращивание наркосодержащих растений в медицинских целях
10 апреля 2017 - 16:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство промышленности и торговли (Минпромторг – ред.) внесло в правительство законопроект, разрешающий культивирование опиатов для производства медицинских препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Документ предлагает разрешить культивирование опийных субстанций для производства 13 лекарственных препаратов, 10 из которых включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. При этом законопроектом предполагается, что культивирование мака, а также изготовление наркотических лекарственных средств останется монополией государства.
В настоящее время в России аналогичным образом разрешено культивирование наркосодержащих препаратов в научных целях, добавили в Минпромторге.
В ведомстве отметили, что законопроект уже прошел стадию общественного обсуждения. Он также согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Речь идет о ряде сильнодействующих обезболивающих препаратов, которые используются при оказании паллиативной помощи.
«Эти лекарства производятся на основе пяти опийных субстанций, которые в настоящее время поставляются из-за рубежа: из США, Франции, Испании и Великобритании. Для обеспечения безопасности культивирования и предупреждения поступления таких растений в незаконный оборот законопроектом предусмотрено установление требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и помещений для выращивания», - добавили в министерстве, передает ТАСС.
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