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Глава УЕФА в Армении заложит фундамент новой футбольной академии

Глава УЕФА в Армении заложит фундамент новой футбольной академии
10 апреля 2017 - 17:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент УЕФА Александр Чеферин 12 апреля примет участие в закладке фундамента новой футбольной академии в армянском городе Вагаршапате. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Армении (ФФА).

Отмечается, что в церемонии примут участие президент Армении Серж Саргсян и глава ФФА Рубен Айрапетян.

Глава Футбольной ассоциации Словении Александер Чеферин был избран президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на конгрессе организации в Греции в сентябре 2016 года.

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