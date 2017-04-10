Глава УЕФА в Армении заложит фундамент новой футбольной академии
10 апреля 2017 - 17:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент УЕФА Александр Чеферин 12 апреля примет участие в закладке фундамента новой футбольной академии в армянском городе Вагаршапате. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Армении (ФФА).
Отмечается, что в церемонии примут участие президент Армении Серж Саргсян и глава ФФА Рубен Айрапетян.
Глава Футбольной ассоциации Словении Александер Чеферин был избран президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на конгрессе организации в Греции в сентябре 2016 года.
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