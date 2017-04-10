СМИ: Дочь Трампа повлияла на решение нанести удар по Сирии
10 апреля 2017 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Дочь президента США Дональда Трампа Иванка оказала значительное влияние на его решение нанести удар по Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Independent.
Источники, знакомые с содержанием дипломатического донесения, направленного британским послом в Вашингтоне Кимом Даррохом премьер-министру страны Терезе Мэй и министру иностранных дел Борису Джонсону.
В телеграмме британского посла говорится, что Иванка Трамп была потрясена фотографиями мирных жителей, погибших в результате предполагаемого применения химического оружия в провинции Идлиб, в которых США и их союзники обвинили правительство президента Сирии Башара Асада.
«Мое сердце разбито, я разгневана», - написала она в Twitter, комментируя показанные по телевидению фотографий более чем 80 человек, погибших в результате предполагаемой химической атаки в городе Хан-Хейхун в провинции Идлиб.
В телеграмме британского посла говорится, что влияние дочери на президента Трампа оказалось сильнее, чем ожидалось. В результате Трамп, по оценке газеты, совершил поворот на 180 градусов в своей политике в отношении Сирии, приняв решение нанести удар по правительственным силам. В прошлом Трамп придерживался принципа невмешательства в конфликт между Асадом и его противниками.
6 апреля вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.
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