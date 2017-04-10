ИГ взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Израиля
10 апреля 2017 - 18:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) утверждает, что совершила ракетный обстрел юга Израиля со стороны египетского Синайского полуострова, передает ТАСС.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля информировала о том, что ракета, выпущенная с территории Синайского полуострова, разорвалась в районе регионального совета Эшколь (южная часть Израиля близ границы с сектором Газа), сообщений о пострадавших не поступало. В армии добавили, что ведется поиск обломков ракеты.
Израиль 10 апреля закрыл по соображениям безопасности КПП «Таба» на границе с Египтом до 18 апреля, когда завершится праздник Песах, сообщила ранее канцелярия премьер-министра Израиля. В воскресенье Контртеррористическое бюро при Совете национальной безопасности Израиля рекомендовало израильтянам покинуть Синайский полуостров.
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