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Marvel выпустил тизер-трейлер фильма «Тор: Рагнарек» (видео)

Marvel выпустил тизер-трейлер фильма «Тор: Рагнарек»
 10 апреля 2017 - 18:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Студия Marvel выпустила тизер-трейлер фильма «Тор: Рагнарек». И в нем происходит две вещи: Тор лишается своего молота. И выходит на гладиаторский поединок против Халка.

По сюжету нового фильма, Локи захватит трон Асгарда. Из-за его действий возникнет угроза Рагнарека — последней битвы богов и полного уничтожения их мира (а следом — и других миров), пишет Meduza.

Кроме Криса Хемсворта, Тома Хиддлстона и Марка Руффало в нем снялись Тесса Томпсон, Кейт Бланшетт и Энтони Хопкинс.

Фильм выйдет в ноябре 2017 года.

Ссылки по теме:
http://meduza.io/shapito/2017/04/10/halk-gladiator-vyshel-tizer-filma-tor-ragnarek
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