Marvel выпустил тизер-трейлер фильма «Тор: Рагнарек»

PanARMENIAN.Net - Студия Marvel выпустила тизер-трейлер фильма «Тор: Рагнарек». И в нем происходит две вещи: Тор лишается своего молота. И выходит на гладиаторский поединок против Халка.

По сюжету нового фильма, Локи захватит трон Асгарда. Из-за его действий возникнет угроза Рагнарека — последней битвы богов и полного уничтожения их мира (а следом — и других миров), пишет Meduza.

Кроме Криса Хемсворта, Тома Хиддлстона и Марка Руффало в нем снялись Тесса Томпсон, Кейт Бланшетт и Энтони Хопкинс.

Фильм выйдет в ноябре 2017 года.