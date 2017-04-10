Marvel выпустил тизер-трейлер фильма «Тор: Рагнарек» (видео)
10 апреля 2017 - 18:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Студия Marvel выпустила тизер-трейлер фильма «Тор: Рагнарек». И в нем происходит две вещи: Тор лишается своего молота. И выходит на гладиаторский поединок против Халка.
По сюжету нового фильма, Локи захватит трон Асгарда. Из-за его действий возникнет угроза Рагнарека — последней битвы богов и полного уничтожения их мира (а следом — и других миров), пишет Meduza.
Кроме Криса Хемсворта, Тома Хиддлстона и Марка Руффало в нем снялись Тесса Томпсон, Кейт Бланшетт и Энтони Хопкинс.
Фильм выйдет в ноябре 2017 года.
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