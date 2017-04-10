Опрос: Рейтинг одобрения Трампа резко вырос после удара по Сирии
10 апреля 2017 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Рейтинг одобрения работы американского президента Дональда Трампа существенно увеличился после принятого им решения нанести авиаудар по аэродрому в Сирии. Таковы данные опроса телеканала CBS News, передает «Ведомости».
Доля одобряющих работу президента США в конце марта 2017 года составляла 35%, согласно данным Gallup. На данный момент деятельность Трампа поддерживают 43% респондентов.
Телеканал проводил опрос с 7 по 9 апреля. В исследовании участвовали более 1000 респондентов.
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