Впервые за 200 лет Скотланд-Ярд возглавила женщина
10 апреля 2017 - 19:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Впервые за 188-летнюю историю лондонскую полицию Скотланд-Ярд возглавила женщина. 10 апреля, к работе на новом посту приступила 56-летняя Крессида Дик.
В числе ее важнейших задач во главе Скотланд-Ярда, располагающего бюджетом в более чем 3 миллиарда фунтов в год, будет укрепление безопасности в мегаполисе, недавно вновь ставшем целью террористов, пишет Deutsche Welle.
По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Дик обладает «уникальными качествами, необходимыми для того, чтобы справиться со сложными задачами, стоящими перед руководителем лондонской полиции». В свою очередь мэр Лондона Садик Хан заявил об «историческом дне для Лондона».
В полиции Крессида Мэй работает уже более 30 лет. Последнее время выпускница Оксфордского университета занимала должность в министерстве иностранных дел Великобритании. Теперь в подчинении Дик находятся около 43 тысячи сотрудников.
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