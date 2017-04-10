Впервые за 200 лет Скотланд-Ярд возглавила женщина

PanARMENIAN.Net - Впервые за 188-летнюю историю лондонскую полицию Скотланд-Ярд возглавила женщина. 10 апреля, к работе на новом посту приступила 56-летняя Крессида Дик.

В числе ее важнейших задач во главе Скотланд-Ярда, располагающего бюджетом в более чем 3 миллиарда фунтов в год, будет укрепление безопасности в мегаполисе, недавно вновь ставшем целью террористов, пишет Deutsche Welle.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Дик обладает «уникальными качествами, необходимыми для того, чтобы справиться со сложными задачами, стоящими перед руководителем лондонской полиции». В свою очередь мэр Лондона Садик Хан заявил об «историческом дне для Лондона».

В полиции Крессида Мэй работает уже более 30 лет. Последнее время выпускница Оксфордского университета занимала должность в министерстве иностранных дел Великобритании. Теперь в подчинении Дик находятся около 43 тысячи сотрудников.