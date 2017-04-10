Высокопоставленный главарь ИГ ликвидирован в Афганистане

PanARMENIAN.Net - Силы безопасности Афганистана в ночь на 10 апреля ликвидировали на севере страны высокопоставленного главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом заявил губернатор афганской провинции Сари-Пуль.

«Был убит один из высокопоставленных главарей ИГ Кари Шер Мухаммед, известный под прозвищем «лев», а также трое сопровождавших его охранников», - написал губернатор Мохаммад Захир Вахдат на своей странице в Facebook.

Как сообщил чиновник, террористы были убиты во время столкновений на земле в районе Саяд, пишвт РИА Новости.

Ячейка ИГ в Афганистане за последние годы заметно нарастила свое влияние. В стране также продолжает действовать радикальное движение Талибан.