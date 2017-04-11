Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за публикации о Путине

PanARMENIAN.Net - Пулитцеровская премия в области международной журналистики присуждена газете The New York Times за публикации о президенте России Владимире Путине. Об этом объявил в Школе журналистки Колумбийского университета руководитель оргкомитета премии Майкл Прайд.

«Приз за международную журналистику присуждается сотрудникам газеты The New York Times за определяющие текущую повестку дня материалы, касающиеся усилий Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом», — сообщили организаторы, передает ТАСС.

При этом, как отмечается, в тексте заявления в довольно критичной манере говорится о методах, якобы применяемых российскими властями для достижения целей на мировой арене.

Прайд сообщил корреспонденту российского информагентства, что решение выдвинуть сотрудников The New York Times на Пулицеровскую премию было принято в связи с тем, что их материалы о Путине заняли первые места в списке важных новостей последнего времени. «Эта тема была самой важной, и поэтому мы уделили ей особое внимание», — пояснил он.

Издание получило премию еще в двух номинациях — за очерк и за новостную фотографию.

Пулитцеровские премии вручаются с 1917 года. В нынешнем году они присуждены в 21 номинации. Сейчас премия увеличена с 10 до 15 тысяч долларов.