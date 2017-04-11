ВС Азербайджана произвели более 1620 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь с 10 на 11 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 50 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций около 1620 выстрелов.

Подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций.

В ночь с 9 на 10 апреля обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС была относительно спокойной.ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня около 30 раз.