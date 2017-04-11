В Берлине учительнице запретили носить крестик в школе
11 апреля 2017 - 15:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Учительнице в государственной школе в Берлине запретили носить крестик на шее. Об этом рассказал местный пастор.
Священник Карстен Минкнер рассказал журналистам, что женщина на встрече с ним предоставила ему письменное распоряжение директора школы берлинского района Веддинг. Сообщается, что Синод местной евангелической церкви начал расследование инцидента, пишет BBC.
Руководство школы потребовало от учительницы снять крестик, ссылаясь на закон, запрещающий госслужащим носить религиозные символы на работе.
Споры о том, можно ли носить религиозные символы в рабочее время, ведутся по всей Европе.
В 2012 году четыре британских христианина, утверждающие, что они потеряли работу в результате дискриминации по религиозному признаку, обратились в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Среди истцов была сотрудница British Airways Надии Эуэйда, которую начальник отправил домой, после того как она отказалась снять цепочку с крестиком, и медсестра Ширли Чаплин, которую из-за крестика перевели на работу, не связанную с обслуживанием больных.
ЕСПЧ постановил, что права Эуйэды были нарушены, и присудил ей компенсацию. В то же время суд не обнаружил нарушения прав Ширли Чаплин, согласившись с тем, что цепочка с крестиком нарушала правила безопасности и могла причинить вред здоровью пациентов.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Представительница Германии на «Евровидение – 2017» посетит Армению Певица Левина Мюзик (Levina Music), представляющая Германию на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2017», 13 апреля в рамках промо-кампании прибудет в Армению.
Премьер Армении и глава МИД Грузии обсудили стимулирование бизнес-связей между странами Премьер-министр Армении Карен Карапетян 11 апреля в Ереване провел встречу с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе.
«Скучно, девочки»: Путин об обвинениях в химической атаке в адрес Асада По словам президента, он обсуждал эту тему со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой на встрече, которая прошла 11 апреля
АРФ «Дашнакцутюн» и РПА обсуждают возможность поствыборного сотрудничества Правящая Республиканская партия Армении (РПА) и АРФ «Дашнакцутюн» проводят консультации по вопросу создания коалиции.