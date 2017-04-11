Новый фильм Люка Бессона стал самым дорогим в истории Франции
11 апреля 2017 - 15:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Картина «Валериан и город тысячи планет» французского режиссера Люка Бессона установила рекорд, став самой дорогой лентой в истории кинематографа Франции.
Бюджет фильма составил 197 миллионов евро. Раньше самой дорогой картиной считался «Астерикс на Олимпийских играх» 2008 года с бюджетом в 78 миллионов евро, передает Lenta.ru со ссылкой на Cineuropa.
Отмечается, что «Валериан и город тысячи планет» — фильм исключительно французского производства, хотя оригинальный язык ленты — английский.
Картина, главные роли в которой сыграли Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан, рассказывает о приключениях космических спецагентов, ставших невольными участниками межгалактического заговора.
В фильме также снялись певица Рианна, Клайв Оуэн, Итан Хоук и Рутгер Хауэр.
«Валериан и город тысячи планет» выйдет на российские экраны 10 августа, мировая премьера намечена на 20 июля.
В марте 2017 года вышел трейлер ленты.
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