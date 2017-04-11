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В Риге при участии армянских шахматисток стартовал ЧЕ

В Риге при участии армянских шахматисток стартовал ЧЕ
11 апреля 2017 - 15:16 AMT

PanARMENIAN.Net - 11 апреля в Риге стартует личный чемпионат Европы по шахматам среди женщин.

Армению в соревновании представляют члены национальной женской сборной Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Лилит Галоян и Мария Геворгян.

По итогам первенства континента 14 лучших шахматисток получат путевки на женский чемпионат мира. В 2017 году турнир собрал довольно сильный состав. В общей сложности в чемпионате участвуют 144 шахматистки.

Турнир пройдет в 11 туров, по швейцарской системе. Главный арбитр турнира – Ашот Вардапетян.

Тренер женской сборной Армении Артур Чибухчян сообщил, что армянские шахматистки вначале готовились к ответственному турниру в Ереване, а с 1 по 8 апреля для них в Цахкадзоре был организован учебно-тренировочный сбор, сообщает НОК РА.

Фото Элины Даниелян
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