В Риге при участии армянских шахматисток стартовал ЧЕ
11 апреля 2017 - 15:16 AMT
PanARMENIAN.Net - 11 апреля в Риге стартует личный чемпионат Европы по шахматам среди женщин.
Армению в соревновании представляют члены национальной женской сборной Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Лилит Галоян и Мария Геворгян.
По итогам первенства континента 14 лучших шахматисток получат путевки на женский чемпионат мира. В 2017 году турнир собрал довольно сильный состав. В общей сложности в чемпионате участвуют 144 шахматистки.
Турнир пройдет в 11 туров, по швейцарской системе. Главный арбитр турнира – Ашот Вардапетян.
Тренер женской сборной Армении Артур Чибухчян сообщил, что армянские шахматистки вначале готовились к ответственному турниру в Ереване, а с 1 по 8 апреля для них в Цахкадзоре был организован учебно-тренировочный сбор, сообщает НОК РА.
Фото Элины Даниелян
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