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В Египте задержали 30 подозреваемых в причастности к совершению двух терактов

В Египте задержали 30 подозреваемых в причастности к совершению двух терактов
11 апреля 2017 - 15:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Египетская полиция задержала около 30 человек по подозрению в причастности к организации и совершению терактов в городах Танта и Александрия, которые унесли жизни десятков человек. Об этом сообщил представитель сил безопасности страны.

По его словам, «около 30 человек задержаны в провинциях Гарбия и Александрия по подозрению в причастности к терактам, проводятся следственные действия».

Он также пояснил, что имена конкретных исполнителей терактов в христианских храмах будут названы только после полного исследования ДНК всех жертв двух инцидентов».

Представитель полиции не уточнил, сколько времени может занять подобная экспертиза.

Между тем египетская полиция опровергла сообщения отдельных СМИ об обнаружении взрывного устройства в городе Танта.

«Эта информация не соответствует действительности, никаких взрывных устройств в Танте сегодня найдено не было», - указал представитель правоохранительных органов, передает ТАСС.

9 апреля в городах Танта и Александрия на севере Египта были совершены теракты в христианских храмах, где прихожане собрались на торжественные службы в праздничное Вербное воскресенье. По последним данным министерства здравоохранения, жертвами террористических атак стали 45 человек, более 100 получили ранения.

10 апреля правительство Египта одобрило решение президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о введении чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца.

Ссылки по теме:
ТАСС: Полиция Египта задержала 30 подозреваемых в причастности к совершению двух терактов
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