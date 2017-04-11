В Египте задержали 30 подозреваемых в причастности к совершению двух терактов
11 апреля 2017 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Египетская полиция задержала около 30 человек по подозрению в причастности к организации и совершению терактов в городах Танта и Александрия, которые унесли жизни десятков человек. Об этом сообщил представитель сил безопасности страны.
По его словам, «около 30 человек задержаны в провинциях Гарбия и Александрия по подозрению в причастности к терактам, проводятся следственные действия».
Он также пояснил, что имена конкретных исполнителей терактов в христианских храмах будут названы только после полного исследования ДНК всех жертв двух инцидентов».
Представитель полиции не уточнил, сколько времени может занять подобная экспертиза.
Между тем египетская полиция опровергла сообщения отдельных СМИ об обнаружении взрывного устройства в городе Танта.
«Эта информация не соответствует действительности, никаких взрывных устройств в Танте сегодня найдено не было», - указал представитель правоохранительных органов, передает ТАСС.
9 апреля в городах Танта и Александрия на севере Египта были совершены теракты в христианских храмах, где прихожане собрались на торжественные службы в праздничное Вербное воскресенье. По последним данным министерства здравоохранения, жертвами террористических атак стали 45 человек, более 100 получили ранения.
10 апреля правительство Египта одобрило решение президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о введении чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Представительница Германии на «Евровидение – 2017» посетит Армению Певица Левина Мюзик (Levina Music), представляющая Германию на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2017», 13 апреля в рамках промо-кампании прибудет в Армению.
Премьер Армении и глава МИД Грузии обсудили стимулирование бизнес-связей между странами Премьер-министр Армении Карен Карапетян 11 апреля в Ереване провел встречу с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе.
«Скучно, девочки»: Путин об обвинениях в химической атаке в адрес Асада По словам президента, он обсуждал эту тему со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой на встрече, которая прошла 11 апреля
АРФ «Дашнакцутюн» и РПА обсуждают возможность поствыборного сотрудничества Правящая Республиканская партия Армении (РПА) и АРФ «Дашнакцутюн» проводят консультации по вопросу создания коалиции.