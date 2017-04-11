Россия запросила у Турции данные о депортации петербургского террориста-смертника

PanARMENIAN.Net - Генконсульство России в Стамбуле запросило у Турции данные о депортации из республики Акбаржона Джалилова — исполнителя терактов в петербургском метро. Об этом 11 апреля заявил представитель российской дипмиссии.

«Официально турецкие власти нас ни о чем не уведомляли, мы ждем от них разъяснения», — рассказал источник, передает Lenta.ru,

Ранее 11 апреля турецкие СМИ сообщили, что Джалилов более года провел на территории страны и был депортирован за нарушение сроков пребывания. В частности, издание Hürriyet Daily News писало, что документы на выезд молодому человеку, предположительно, готовило российское генконсульство.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.

Восемь пособников террориста были взяты под стражу 7 апреля. Шесть из них находятся в Петербурге, двое — в Москве.