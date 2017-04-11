Россия запросила у Турции данные о депортации петербургского террориста-смертника
11 апреля 2017 - 16:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Генконсульство России в Стамбуле запросило у Турции данные о депортации из республики Акбаржона Джалилова — исполнителя терактов в петербургском метро. Об этом 11 апреля заявил представитель российской дипмиссии.
«Официально турецкие власти нас ни о чем не уведомляли, мы ждем от них разъяснения», — рассказал источник, передает Lenta.ru,
Ранее 11 апреля турецкие СМИ сообщили, что Джалилов более года провел на территории страны и был депортирован за нарушение сроков пребывания. В частности, издание Hürriyet Daily News писало, что документы на выезд молодому человеку, предположительно, готовило российское генконсульство.
3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.
Восемь пособников террориста были взяты под стражу 7 апреля. Шесть из них находятся в Петербурге, двое — в Москве.
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