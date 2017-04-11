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Лапшин подал апелляцию на решение бакинского суда о продлении ареста

Лапшин подал апелляцию на решение бакинского суда о продлении ареста
11 апреля 2017 - 16:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Блогер Александр Лапшин, являющийся гражданином России и Израиля, подал апелляционную жалобу на решение суда в Баку о продлении срока ареста, жалоба будет рассмотрена в ближайшие 10-15 дней. Об этом сообщил его адвокат Эдуард Чернин.

Ранее суд продлил 7 апреля срок ареста Лапшина на три месяца.

«Мой подзащитный, содержащийся в Бакинском следственном изоляторе N1, подал апелляционную жалобу на решение о суда о продлении срока его пребывания под стражей на три месяца. Жалоба будет рассмотрена в течение ближайших 10-15 дней», — сказал Чернин, передает РИА Новости.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. 7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Блогер Лапшин подал апелляцию на решение суда в Баку о продлении ареста
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