Япония перевыпустила игру «Тамагочи»
11 апреля 2017 - 16:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В честь 20-летнего юбилея выхода оригинальной версии «Тамагочи», японская компания Bandai перевыпустила игрушку с электронным карманным питомцем. Новая версия устройства получилась в два раза меньше оригинала и позволяет «поселить» одного из шести персонажей.
Стоимость обновленного «Тамагочи» составила 1500 иен (около 14 долларов). Пользователи Twitter рассказывают, что игрушку очень сложно найти в магазинах, так как почти все они раскуплены, передает Lenta.ru.
Bandai выпустила первых «Тамагочи» в 1996 году. Это было миниатюрное электронное устройство, очертаниями напоминающее яйцо, с черно-белым экраном и тремя кнопками. Четвертая кнопка располагалась на задней панели и служила для перезагрузки устройства.
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