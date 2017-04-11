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Япония перевыпустила игру «Тамагочи»

Япония перевыпустила игру «Тамагочи»
11 апреля 2017 - 16:49 AMT

PanARMENIAN.Net - В честь 20-летнего юбилея выхода оригинальной версии «Тамагочи», японская компания Bandai перевыпустила игрушку с электронным карманным питомцем. Новая версия устройства получилась в два раза меньше оригинала и позволяет «поселить» одного из шести персонажей.

Стоимость обновленного «Тамагочи» составила 1500 иен (около 14 долларов). Пользователи Twitter рассказывают, что игрушку очень сложно найти в магазинах, так как почти все они раскуплены, передает Lenta.ru.

Bandai выпустила первых «Тамагочи» в 1996 году. Это было миниатюрное электронное устройство, очертаниями напоминающее яйцо, с черно-белым экраном и тремя кнопками. Четвертая кнопка располагалась на задней панели и служила для перезагрузки устройства.

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