Трамп: США готовы в одиночку решить проблему Северной Кореи
11 апреля 2017 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - США готовы в одиночестве разобраться с проблемой Северной Кореи. Об этом президент Дональд Трамп США заявил в Twitter.
«Северная Корея нарывается. Если Китай поможет, будет здорово. А не поможет — без них решим вопрос!», — сообщил политик в микроблоге, пишет Lenta.ru.
10 апреля сообщалось, что США неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». Изначально планировалось, что он должен зайти в порты Австралии.
Министр по делам национального объединения Южной Кореи Хон Йон Пхё позднее в тот же день выразил обеспокоенность в связи с возможностью нанесения упреждающего удара американцев по объектам в КНДР.
«Если США осмелятся сделать выбор в пользу военных действий, выкрикивая лозунги о «превентивном ударе» и «уничтожении штабов», КНДР готова отреагировать в любой желаемой США форме военных действий», — прокомментировали действия США в Пхеньяне.
Северокорейская проблема также была одной из тем, которую Трамп обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита китайского лидера в США, который прошел с 6 по 7 апреля.
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