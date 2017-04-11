Глава ФСБ заявил о возможности новых терактов в России

PanARMENIAN.Net - Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что у Национального антитеррористического комитета (НАК) есть данные о намерении террористов провести новые теракты в России.

«В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе ИГ (террористической организации «Исламское государство»), вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе РФ»,— сказал он на заседании НАК.

«Примером тому служат совершенные в последние недели резонансные теракты в Великобритании, России, Швеции и Египте»,— добавил Бортников.

По данным НАК, основу террористических групп в России составляют трудовые мигранты из стран СНГ. «После прибытия в РФ данные лица разворачивают активную вербовочную деятельность в мигрантской среде, рекрутируя исполнителей терактов в РФ»,— сказал он, передает Интерфакс.

Глава ФСБ предложил ввести дополнительные меры пограничного режима в отношении людей, которые могут иметь отношение к террористическим группировкам, чтобы предоствратить их проникновение в страну.

«Одновременно следует укреплять сотрудничество всех субъектов противодействия терроризму с зарубежными партнерами. Повышать оперативность обмена информацией, принимать необходимые меры для задержания преступников»,— отметил Бортников.

Также он заявил о необхордимости продолжить работу по вскрытию и пресечению каналов финансовой и иной ресурсной подпитки терроризма, борьбу с незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ, а также уделение особого внимания вопросам противодействия идеологии терроризма.

«Ответственность чиновников, регулирующих миграционное законодательство, и использующих труд мигрантов представителей бизнеса должна быть повышена»,— добавил глава ФСБ.

3 апреля около 15:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. Кроме того, еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции «площадь Восстания». СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». Жертвами теракта стали 14 человек, 50 пострадали.