Ноутбуки Lenovo возглавили рейтинг лучших брендов 2017 года

PanARMENIAN.Net - Портал Laptop Magazine опубликовал ежегодный рейтинг лучших брендов ноутбуков. В 2017 году список возглавила компания Lenovo, за ней следуют Asus, Dell и HP.

«Lenovo оказалась на первом месте благодаря множеству лэптопов, получивших высокую оценку, новаторским технологиям и существенному улучшению поддержки клиентов», – отмечают составители рейтинга, пишет «Ведомости».

Компания Apple, которая в 2010-2016 гг. была лидером списка, опустилась на пятое место, разделив его с Acer.

За ними следуют MSI, Razer, Samsung и Microsoft. Apple сдала позиции, в том числе из-за дороговизны его продукции и отсутствия внешних портов.

Laptop Magazine оценивал продукцию компаний по соотношению качества, инноваций, технической поддержки, дизайна и стоимости ноутбуков.