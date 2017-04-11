Ноутбуки Lenovo возглавили рейтинг лучших брендов 2017 года
11 апреля 2017 - 17:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Портал Laptop Magazine опубликовал ежегодный рейтинг лучших брендов ноутбуков. В 2017 году список возглавила компания Lenovo, за ней следуют Asus, Dell и HP.
«Lenovo оказалась на первом месте благодаря множеству лэптопов, получивших высокую оценку, новаторским технологиям и существенному улучшению поддержки клиентов», – отмечают составители рейтинга, пишет «Ведомости».
Компания Apple, которая в 2010-2016 гг. была лидером списка, опустилась на пятое место, разделив его с Acer.
За ними следуют MSI, Razer, Samsung и Microsoft. Apple сдала позиции, в том числе из-за дороговизны его продукции и отсутствия внешних портов.
Laptop Magazine оценивал продукцию компаний по соотношению качества, инноваций, технической поддержки, дизайна и стоимости ноутбуков.
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