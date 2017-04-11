Узбекистан и Таджикистан после перерыва в 25 лет восстановили авиасообщение

PanARMENIAN.Net - После 25-летнего перерыва восстановлено авиасообщение между Узбекистаном и Тажикистаном. Самолет узбекских авиалиний 11 апреля приземлился в аэропорту Душанбе.

Самолет национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» прибыл в столицу Таджикистана с 25 пассажирами на борту, пишет Deutsche Welle.

Теперь регулярные рейсы в Душанбе будут осуществляться два раза в неделю на лайнерах А320. С таджикской стороны полеты в Ташкент будет совершать авиакомпания «Сомон Эйр».

Регулярное авиасообщение между узбекской и таджикской столицами было прервано в 1992 году в связи с начавшейся в Таджикистане гражданской войной. В 2016 году стороны договорились открыть его заново и в начале февраля 2017 года объявили о начале продаж авиабилетов. Однако, в последний момент узбекская сторона отменила рейс таджикского авиаперевозчика, который должен был состояться 20 февраля При этом в Ташкенте заявили, что полеты возобновятся 4 апреля, и будут осуществляться узбекским перевозчиком. Однако 4 апреля первый регулярный рейс авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в Душанбе был перенесен в очередной раз на 11 апреля. Причиной отмены называли недостаточную загрузку борта.