Узбекистан и Таджикистан после перерыва в 25 лет восстановили авиасообщение
11 апреля 2017 - 17:24 AMT
PanARMENIAN.Net - После 25-летнего перерыва восстановлено авиасообщение между Узбекистаном и Тажикистаном. Самолет узбекских авиалиний 11 апреля приземлился в аэропорту Душанбе.
Самолет национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» прибыл в столицу Таджикистана с 25 пассажирами на борту, пишет Deutsche Welle.
Теперь регулярные рейсы в Душанбе будут осуществляться два раза в неделю на лайнерах А320. С таджикской стороны полеты в Ташкент будет совершать авиакомпания «Сомон Эйр».
Регулярное авиасообщение между узбекской и таджикской столицами было прервано в 1992 году в связи с начавшейся в Таджикистане гражданской войной. В 2016 году стороны договорились открыть его заново и в начале февраля 2017 года объявили о начале продаж авиабилетов. Однако, в последний момент узбекская сторона отменила рейс таджикского авиаперевозчика, который должен был состояться 20 февраля При этом в Ташкенте заявили, что полеты возобновятся 4 апреля, и будут осуществляться узбекским перевозчиком. Однако 4 апреля первый регулярный рейс авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в Душанбе был перенесен в очередной раз на 11 апреля. Причиной отмены называли недостаточную загрузку борта.
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