«Ленинград», Anathema и Archive выступят на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air 2017
11 апреля 2017 - 17:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Известная российская группа «Ленинград», британские группы Anathema и Archive выступят в Грузии в рамках музыкального фестиваля Tbilisi Open Air 2017.
Фестиваль на открытом воздухе пройдет в Тбилиси с 16 по 18 июня. В каждый из этих трех дней на главной сцене фестиваля выступит одна из групп-хэдлайнеров. Так, 16 июня фестиваль откроет образованная в Ливерпуле в 1990 году британская рок-группа Anathema, 17 июня - созданная в Санкт-Петербурге Сергеем Шнуровым группировка «Ленинград», а 18 июня - музыкальная группа из Лондона Archive.
Кроме хэдлайнеров проекта, в рамках Tbilisi Open Air выступят более 40 иностранных и грузинских музыкальных групп, диджеев и певцов. Продажа билетов начнется 12 апреля.
Музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air проводится в Тбилиси с 2009 года. За это время на его сцене пели такие всемирно известные музыканты, как Земфира, ДДТ, Placebo, Beth Hart, Black Label Society, Tiger Lillies, Soap and Skin и другие.
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