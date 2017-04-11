«Скучно, девочки»: Путин об обвинениях в химической атаке в адрес Асада
11 апреля 2017 - 18:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация вокруг Сирии напоминает события, предшествующие началу военной кампании США в Ираке.
По словам президента, он обсуждал эту тему со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой на встрече, которая прошла 11 апреля, пишет РИА Новости.
«Я сказал, что мне это сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности (ООН) показывали, якобы, химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке понятная, а закончилось это разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГ («Исламское государство») на международной сцене, ни больше, ни меньше», — сказал Путин.
По его мнению, то же самое происходит и сейчас.
«И опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: «Скучно, девочки». Это мы уже все видели, наблюдали», — подчеркнул Путин.
Фраза стала известной благодаря роману «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
В начале апреля в сирийской провинции Идлиб более 80 человек погибли в результате химической атаки. Западные страны утверждают, что атаку организовали силы Башара Асада. Дамаск и поддерживающая Асада Россия отрицают, что у сирийской армии есть доступ к химическому оружию.
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