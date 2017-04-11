Премьер Армении и глава МИД Грузии обсудили стимулирование бизнес-связей между странами
11 апреля 2017 - 18:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Необходимо стимулирование бизнес-связей, также сотрудничество в рамках интеграционных объединений и свободных экономических зон. Об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян 11 апреля в Ереване на встрече с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе,сообщает пресс-служба армянского правительства.
Премьер приветствовал визит главы МИД Грузии и возглавляемой им делегации в Ереван, подчеркнув, что у Армении и Грузии доверительные, дружественные отношения.
Карапетян выразил удовлетворение итогами своего официального визита в Грузию в феврале 2017 года, в рамках которого с грузинским премьером были обсуждены конкретные программы, направленные на активизацию двусторонних экономических связей.
В данном контексте глава правительства отметил важность реализации проектов по следующим направлениям: стимулирование бизнес-связей, сотрудничество в рамках интеграционных объединений и свободных экономических зон, обмен опытом в сферах туризма и информационных технологий и пр.
Глава грузинского внешнеполитического ведомства в свою очередь подтвердил заинтересованность премьера Грузии в вопросе реализации достигнутых в ходе визита главы армянского правительства договоренностей.
Джанелидзе подчеркнул, что Грузия высоко ценит подход премьера Армении, согласно которому стороны должны вместе двигаться в направлении конкретных программ и итогов, и уже предпринимает определенные шаги.
Собеседники обменялись мнениями вокруг сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, обсудили дальнейшие шаги, подчеркнув при этом важность создания свободной экономической зоны в Мегри – на границе Армении и Ирана, а также обсудили вопросы проведения Дней грузинского бизнеса в РА.
По мнению сторон, данные инициативы станут эффективной площадкой в плане выхода на рынке третьих стран.
Премьер Армении и глава МИД Грузии также подчеркнули важность обеспечения региональной безопасности и стабильности.
Глава МИД Грузии поздравил также Карена Карапетяна в связи с проведением на высоком уровне парламентских выборов 2017 года, передав поздравление премьера Грузии по случаю победы Республиканской партии Армении (РПА).
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Об этом сообщается в распространенном партией заявлении.
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Карен Карапетян в интервью газете «Известия» рассказал о своем уходе из российского «Газпрома», желании быть реформатором для народа, перспектив российско-армянского сотрудничества, о том, что изменилось в Армении после присоединения к Евразийскому экономическому союзу и почему Ереван не пошел на ассоциацию с Евросоюзом.
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