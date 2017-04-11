Из зоопарка Мосула спасли брошенных льва и медведя

PanARMENIAN.Net - Единственные выжившие животные в зоопарке Мосула спасены из охваченного войной иракского города. Лев Симба и медведица Лула были обнаружены в частном зоопарке в феврале. Брошенные животные, покрытые грязью и экскрементами продолжали жить в клетках.

Международная благотворительная организация «Четыре лапы» пришла им на помощь, и 10 апреля они были доставлены в Иорданию, пишет BBC.

Зоопарк был практически полностью разрушен во время боев за восточную половину города ранее в 2017 году, и большинство животных - включая львицу, обезьян и кроликов - были убиты или умерли от города.

Ветеринар Амир Халил, который возглавлял миссию по спасению диких зверей, заявил, что Симба и Лула страдали от множества болезней связанных с недоеданием и недостаточным уходом, когда он впервые увидел их в феврале. Через несколько недель первая попытка вывезти животных не увенчалась успехом - грузовик со зверями был остановлен на контрольно-пропускном пункте.

Грузовик ждал девять дней, пока не были получены дополнительные разрешения. За это время у Симбы начались проблемы с легкими. Халил пообещал, что теперь у животных начнется новая жизнь.

Кампания по освобождению Мосула - второго по величине города Ирака и главного оплота ИГ в стране - началась 17 октября 2016 года. За время операции под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул и вытеснить экстремистов из ряда западных кварталов. В уличных боях с террористами задействован армейский спецназ, федеральная полиция и подразделения быстрого реагирования.