Трамп: Путин в Сирии поддерживает «животное»

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия в Сирии поддерживает «животное» (Трамп имеет в виду президента Сирии Башара Асада – ред.).

«Путин поддерживает человека, который является действительно очень плохим», — сказал он, в интервью Fox News, передает tvrain.ru.

«Думаю, это очень плохо для России. Думаю, это очень плохо для человечества. Это очень плохо для этого мира. Но когда сбрасываются химические или бочковые бомбы... прямо в центр группы людей, то, говоря откровенно, наблюдая за детьми без рук, без ног... Это животное», — заявил Трамп.

«Если бы Россия не поддержала это животное (Асада – ред.), проблемы бы сейчас не было», - сказал американский президент.

Трамп также заявил, что у него нет планов «идти» в Сирию.

7 апреля США нанесли удар по авиабазе сирийских правительственных войск, назвав это ответом на химическую атаку, в которой Вашингтон обвинил сирийский режим. В результате химической атаки погибли десятки мирных жителей. По сообщениям ЮНИСЕФ, среди погибших было 27 детей. Из-за ракетного налета на авиабазу, по информации сирийских властей, погибли девять человек, среди которых были четыре ребенка.

Власти Сирии отрицают причастность к химической атакой, а российский президент Владимир Путин назвал американский удар нарушением международного права.

«Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции совета безопасности ООН наносится удар по суверенной стране», — заявил Путин.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова cказала, что происходящее сейчас вокруг Сирии «на 90% списано» с ситуации в 2003 году перед американским вторжением в Ирак.