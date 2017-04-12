Райан Гослинг присоединился к кампании в поддержку фильма «Обещание» о Геноциде армян
12 апреля 2017 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный голливудский актер, звезда фильма «Ла-Ла Ленд» Райан Гослинг присоединился к агиткампании фильма «Обещание» (The Promise), рассказывающем о Геноциде армян. Соответствующее сообщение появилось в аккаунте организации Enough Project.
Актер разместил запись «#сдержиобещание», выразив свою поддержку защите прав человека в Конго. Гослинг опубликовал в аккаунте в Twitter видоролик об этом.
«Война в Конго стала самой смертоносной после Второй мировой войны. Я обещаю сдержать свое обещание - поддержать защиту прав человека в Конго»,- сказал Гослинг.
Фильм «Обещание» поддержали такие знаменитости как Элтон Джон, Леонардо ди Каприо, Сильвестр Сталлоне, Дон Чидл.
«Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года , состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.
Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».
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