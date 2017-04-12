Шпажистка Эмма Погосова: Могла войти в квартет ЧМ, но была очень уставшей

PanARMENIAN.Net - Шпажистка Эмма Погосова на чемпионате мира по фехтованию среди юниоров впервые заняла место в восьмерке сильнейших, и ее результат – лучший в истории независимой Армении.

Погосова призналась, что могла попасть в четверку лучших, но была уже очень уставшей.

«Соперники постепенно становились все сильнее. Самый трудный поединок был с американской фехтовальщицей. Я осознавала этот факт. Вначале проигрывала, но потом сумела собраться и победить с преимуществом в одно очко (15:14).

Другие спортсмены тоже были сильные и высококлассные. Этот результат придал мне уверенности. Предчувствовала, что буду в числе 16 лучших, но, наверное, по воле Бога оказалась в восьмерке сильнейших. Могла попасть в квартет лучших, шансы были, но я очень устала. Очевидно, что есть над чем работать», - рассказала фехтовальщица.

По словам Погосовой, этот результат очень важен для нее и для команды. Они постепенно будет участвовать в большем количестве соревнований.

«Постепенно начинаем появляться на международном уровне. Нам также присылают приглашения на соревнования из разных стран. Через 9 дней поеду в Минск, где приму участие в чемпионате Европы до 23 лет. Ожидаю, что там тоже смогу попасть в число 8 или 16 сильнейших, хотя мои соперники старше меня.

После этого выступлю во взрослых соревнованиях в Грузии и Германии, а в августе – на Студенческих играх. Хочу, чтобы Армения всегда была на высоте в фехтовании. А для меня существует цель, быть не просто в числе сильнейших, а сильнейшей», - сказал Погосова, передает НОК Армении.

В женском состязании чемпионата мира по фехтованию в Пловдиве армянская фехтовальщица Эмма Погосова заняла 5-е место, что является лучшим результатом в истории фехтования Республики Армения.Она одержала пять побед в групповом этапе, Погосова получила право на участие в следующем этапе по олимпийской системе (проигравший выбывает). Армянская спортсменка победила представительниц Австралии, США, Египта и Швейцарии, однако в следующем этапе – состязании восьми сильнейших, довольствовалась пятым местом.