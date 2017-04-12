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Армения примет участие в обсуждении объединенной системы ПВО СНГ в Бишкеке

Армения примет участие в обсуждении объединенной системы ПВО СНГ в Бишкеке
12 апреля 2017 - 11:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Делегация Минобороны Армении 12 апреля в Бишкеке примет участие в 46-м заседаним Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

Отмечается, что в заседании Координационного Комитета, помимо Армении, примут участие делегации от министерств обороны России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, также представители Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации, руководители базовых организаций государств – участников СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.

Участники заседания обсудят результаты деятельности Координационного Комитета в 2016 году, особенности и специфику организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2017 году, приоритетные исследования в области противовоздушной обороны, а также ряд других вопросов совершенствования и развития Объединенной системы ПВО.

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Function: В Бишкеке состоится заседание Координационного Комитета по вопросам объединенной системы ПВО СНГ
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