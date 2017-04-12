Путин сравнил членов НАТО с китайскими болванчиками
12 апреля 2017 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин сравнил реакцию членов НАТО на удары США по сирийской авиабазе с поведением китайских болванчиков.
«Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит», - заявил Путин в интервью телеканалу «Мир». По словам президента России, доказательств применения химического оружия сирийскими войсками нет, пишет BBC.
«А нарушения международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции совета безопасности ООН наносится удар по суверенной стране», - сказал Путин.
11 апреля Путин заявил, что ему «скучно» слушать обвинения в адрес России и Сирии. Он в очередной раз заявил, что доказательств причастности сирийских войск к химической атаке в Идлибе нет. «Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: «Скучно, девочки - это мы уже все видели, наблюдали», - сказал Путин.
В начале апреля по поселку Хан Шейхун в провинции Идлиб был нанесен авиаудар, после которого люди начали задыхаться и погибать. Всего умерло около 90 человек. Западные страны обвиняют президента Башара Асада и подконтрольные ему силы в химической атаке. Сирия отрицает применение химического оружия. США в качестве ответной меры нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат», с которой взлетали самолеты, сбросившие бомбы на Хан Шейхун.
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