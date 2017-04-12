Президент Казахстана начал готовить страну к переходу на латиницу
12 апреля 2017 - 12:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству начать подготовку к переходу казахского алфавита на латиницу. Об этом сам президент сообщил в статье за своим авторством в газете «Егемен Казахстан».
«Мы начнем подготовительную работу. Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу», - написал Назарбаев, пишет BBC.
«До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице», - пишет президент.
Переход на латиницу планируется завершить к 2025 году. По мнению Назарбаева, переход Казахстана на кириллицу в 1940-м году носил политический характер.
«Латинский алфавит использовали с 1929 по 1940 годы. В 1940 году 13 ноября был принят закон о переводе казахского языка с латинского алфавита на алфавит на основе русской графики. Таким образом, изменение казахского алфавита на тот или иной алфавит носило за собой политический смысл», - пишет президент.
«Сегодня дети в стенах школы учат английский язык и без проблем осваивают латинские буквы. Поэтому для молодого поколения не будет никаких проблем. Мы должны в 2018 году приступить к подготовке специалистов для обучения новому алфавита и начать готовить учебники на латинице. В следующие два года мы должны провести организационные и методические работы», - подытожил президент.
Сегодня латинский вариант казахского алфавита используется казахскими диаспорами в Турции и ряде западных стран, однако никакого официального статуса не имеет. Также существует казахский арабский алфавит, которым тоже пользуются преимущественно эмигранты из Казахстана.
Вариант латинского алфавита, который использовался в Казахстане с 1929 по 1940 годы, известен как Яналиф или Новый тюркский алфавит. Он был разработан Комитетом по новому алфавиту при ЦИК ССР. Переход на латиницу в Казахстане начали обсуждать еще в 2007 году по инициативе президента.
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