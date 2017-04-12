Посол США в Баку: Хогланд - сильный дипломат и сможет помочь в вопросе карабахского урегулирования
12 апреля 2017 - 12:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричарде Хогланде - очень энергичный и сильный игрок. Об этом заявил посол США в Баку Роберт Секута.
Говоря о новом сопредседателе МГ ОБСЕ от США, он отметил, что Хогланд имеет большой опыт работы в Государственном департаменте США, хорошо знает эту часть мира, и ранее работал с Южным Кавказом, передает Trend.
Посол напомнил, что Хогланд уже начал сотрудничать со своими коллегами из Франции и России, чтобы ознакомиться с ситуацией вокруг Нагорно-Карабахской Республики, пообщаться с людьми, помочь свести вместе стороны конфликта и помочь им найти возможность добиться мирного урегулирования.
«Хогланд - очень энергичный и очень сильный игрок, и я думаю, что он действительно может помочь сдвинуть этот процесс», - сказал Секута.
По его словам, для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта крайне важны мирные переговоры.
«У этого конфликта нет военного решения. Важно, чтобы стороны собрались вместе и работали над поиском мирного решения. Этот конфликт длится уже слишком долго», - сказал посол.
Он отметил, что США очень активно работают посредством Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь сторонам вместе найти мирное решение этого конфликта.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь сторонам продвинуться вперед и достичь урегулирования», - сказал посол, добавив, что для движения вперед политическую волю необходимо проявить сторонам конфликта, но посредники могут помочь этому процессу.
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16 мая в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.В ходе встречи были достигнуты согласия предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга исполнения соглашений и расследования инцидентов, увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ, а также - для возможного возобновления переговорного процесса мирного урегулирования конфликта.
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