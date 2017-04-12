Иван Дорн выступит с концертом в Ереване
12 апреля 2017 - 12:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный украинский певец Иван Дорн даст концерт в столице Армении.
Открытый концерт певца состоится 3 июня 2017 года. Он пройдет на территории торгово-развлекательного комплекса Dalma Garden Mall.
Концерт пройдет под хэштегом #Randorn по одноименному альбому певца, выпущенному в 2014 году.
Организатором концерта является компания Mezzo Production.
Иван Дорн — украинский певец, диджей и телеведущий. Бывший участник группы «Пара Нормальных». В 2010 году Дорн начал сольную карьеру, выпуская свои собственные песни, среди которых «Стыцамэн», «Бигуди», «Северное сияние», «Тем более» и другие. В ноябре 2014 года вышел новый студийный альбом Randorn. Выход альбома подкреплялся такими синглами как «Невоспитанный», «Мишка виновен», «Номер 23» и др. В феврале 2017 года вышел концертный альбом Jazzy Funky Dorn.
Самое значимое
В библиотеке представлено более 5000 изданий, и они надеются, что это увеличится.
«Это тема, которой я был увлечен в течение десятилетий, и много лет потребовалось для того, чтобы хватило смелости наконец довести ее до экрана, чтобы ее увидели все. Это - истина и невероятно важная историческая драма», - написал актер.
Всемирно известный армянский пианист, джазмен и композитор Тигран Амасян презентовал свой новый музыкальный альбом.
Певец выступил с песней The Rains Of Castamere – вымышленной балладой Вестероса, в то время как над его головой проигрывались сцены с участием Ланистеров
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Грузия отказалась от закупок российского и иранского газа до конца 2017 года Министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что страна отказывается закупать природный газ у «Газпрома» до конца 2017 года.
Российские военные в Армении отметили День авиации и космонавтики Более 600 военнослужащих, членов их семей и приглашенных гостей празднуют День авиации и космонавтики на российской авиационной военной базе Эребуни Южного военного округа (ЮВО) в Армении.
Карабах обогнал все страны региона по темпам роста ВВП в 2016 году Арцах по темпам роста экономики обогнал Армению, рост ВВП которой в 2016 году составил 0.2%, и Грузию, рост ВВП которой составил 2.2%
Число погибших в теракте в петербургском метро увеличилось до 15 человек Пострадавший при теракте в метро Санкт-Петербурга умер в больнице от полученных травм. Об этом сообщил представитель ВМА им. С. М. Кирова.