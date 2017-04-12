Иван Дорн выступит с концертом в Ереване

PanARMENIAN.Net - Известный украинский певец Иван Дорн даст концерт в столице Армении.

Открытый концерт певца состоится 3 июня 2017 года. Он пройдет на территории торгово-развлекательного комплекса Dalma Garden Mall.

Концерт пройдет под хэштегом #Randorn по одноименному альбому певца, выпущенному в 2014 году.

Организатором концерта является компания Mezzo Production.

Иван Дорн — украинский певец, диджей и телеведущий. Бывший участник группы «Пара Нормальных». В 2010 году Дорн начал сольную карьеру, выпуская свои собственные песни, среди которых «Стыцамэн», «Бигуди», «Северное сияние», «Тем более» и другие. В ноябре 2014 года вышел новый студийный альбом Randorn. Выход альбома подкреплялся такими синглами как «Невоспитанный», «Мишка виновен», «Номер 23» и др. В феврале 2017 года вышел концертный альбом Jazzy Funky Dorn.