Бывший президент Ирана Ахмадинежад планирует участие в новых выборах

PanARMENIAN.Net - Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад подал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборах главы государства.

Данный шаг Ахмадинежада расценивается как вызов, брошенный верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи, который настаивал на отказе бывшего главы государства от участия в этих выборах, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Регистрация кандидатов для участия в президентской кампании в Исламской республике началась 10 апреля. Выборы назначены на 19 мая.

Ахмадинежад занимал президентское кресло с 2005 по 2013 год. Он проводил консервативную и антиамериканскую внешнеполитическую линию, выступал за усиление связей с Россией и арабскими странами. Скандальную известность ему принесли его антиизраильские высказывания: Ахмадинежад выступал за то, чтобы «стереть сионизм с лица земли», называл холокост мифом и предлагал отдать всю израильскую территорию палестинцам.

Иранская конституция запрещает президенту занимать кресло три срока подряд, но, так как в 2013 году президентом стал Хасан Роухани, у Ахмадинежада появился шанс побороться за этот пост на предстоящих выборах.