Мхитарян поддержал футболистов и болельщиков «Боруссии» в связи со взрывом
12 апреля 2017 - 13:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и английской «Манчестер Юнайтед» и экс-игрок дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян направил слова поддержки в связи со взрывом у автобуса с футболистами «Боруссии».
«Я был глубоко потрясен взрывами 11 апреля вечером в Дортмунде - городе, который занимает особое место в моем сердце. Я хочу направить свою поддержку болельщикам «Боруссии», а также желаю скорейшего выздоровления Марку Бартре», - написал Мхитарян на своей странице в социальной сети Facebook.
Вечером 11 апреля близ автобуса с командной дортмундской «Боруссии» сработало три взрывных устройства, в результате чего перелом руки получил испанский защитник «Боруссии» Марк Бартра, а офицер полиции получил акустическую травму. Рядом с местом взрывов обнаружена записка, которую, предположительно, написали злоумышленники и в которой содержится признание ответственности за взрыв. Из-за инцидента первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако», который должен был состояться в Дотмунде перенесен на 12 апреля.
Ранее сообщалось, что следствие изучает исламистский след атаки на автобус дортмундской футбольной команды «Боруссия».
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