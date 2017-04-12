Турция возвела 556-километровую стену на границе с Сирией

PanARMENIAN.Net - Турция завершила строительство стены длиной 556 километров вдоль границы с охваченной гражданской войной Сирией. Об этом 11 апреля сообщило министерство обороны в Анкаре на официальной странице в Twitter.

По данным участвовавшей в проекте строительной компании Toki, стена состоит из мобильных элементов, которые могут быть перенесены на другое место, пишет Deutsche Welle.

Стена высотой три метра охватывает южные и юго-восточные провинции Турции - Хатай, Килис, Шанлыурфа, Мардин, Ширнак и Газиантеп. Стена укреплена колючей проволокой и снабжена сторожевыми башнями.

В конце 2016 года глава Минобороны Турции Фикри Ишык отметил, что полностью закончить строительство стены Анкара намерена к середине 2017 года. Всего планировалось построить 825 км бетонных сооружений вдоль сирийской границы.

Всего протяженность турецко-сирийской границы составляет около 911 километров.