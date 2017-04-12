СМИ: Конфликт между Кадыровым и Сечиным привел к поиску «чеченского следа» в петербургском теракте
12 апреля 2017 - 13:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Критика главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес «Роснефти» привела к настолько серьезному противостоянию с руководителем компании Игорем Сечиным, что «возникла необходимость» в расследовании «чеченского следа» в теракте в петербургском метро. Об этом утверждает близкий к «Роснефти» источник Financial Times.
3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.
Конфликт между Сечиным и Кадыровым обострился в марте 2017 года, когда глава Чечни отказался платить «Роснефти» 12.5 млрд рублей за активы в республике. По словам Кадырова, «это смешно, цена завышена». По словам знакомого с ходом переговоров источника FT, Кадыров «достаточно пугающий человек, но и Игорь Иванович (Сечин – ред.) тоже». Собеседник подчеркнул, что Сечин — «не тот человек, которого Кадыров может запугать».
Близкий к нефтяной компании источник рассказал, что конфликт обострился настолько, что «возникла необходимость» проверить «чеченский след» в деле о теракте в вагоне петербургского метро. Он не уточнил, привело ли расследование к каким-либо результатам, и повлияло ли это на ход переговоров «Роснефти» с чеченскими властями.
В феврале 2017 года Кадыров обвинил «Газпром» и «Россети» в неэффективной работе в Чечне. «Если вы не можете поставить нормально работу, заберите ваш свет и газ», — сказал тогда Кадыров, подчеркнув, что население республики живет «как в XIX веке». Republic отмечал, что в марте «Роснефть» отказалась строить нефтеперерабатывающий завод в Чечне из-за нерентабельности.
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